Enquête d'action Home-jacking : la nouvelle menace

Diffusé le 20/02/2026

C'est la psychose pour de plus en plus de Français : le nombre de cambriolages avec violence explose. Plus de 550 plaintes déposées en 2024, en augmentation de 7 % sur un an. Un phénomène médiatisé après le braquage à domicile de plusieurs célébrités, footballeurs ou influenceuses trahies par des selfies sur internet et dépouillées de leurs bijoux ou sacs de luxe. Mais le plus souvent les victimes sont de simples particuliers : commerçants, chefs d'entreprise ou retraités souvent traumatisés par la brutalité de leurs agresseurs. Pendant plusieurs mois, nos équipes ont enquêté sur cette dérive. Certains de ces délinquants ont accepté de révéler leurs méthodes : le plus souvent jeunes, recrutés sur les réseaux sociaux par des commanditaires multirécidivistes, ils sont prêts à risquer plusieurs années de prison pour se faire ouvrir un coffre-fort ou rafler quelques milliers d'euros. Faux livreurs ou prétendus voisins, ils font irruption chez vous avant de semer la terreur. Pour repérer leurs futures victimes, ils posent un mouchard sur leur voiture dans la rue, récoltent des informations personnelles via des artisans complices ou achètent des codes d’entrée sur le dark web... Ces nouveaux malfaiteurs sont surveillés de près par les enquêteurs de la BRB, la brigade de répression du banditisme. Nous les avons suivis sur la piste de certaines « grosses équipes », braqueurs de stars. Alors, quels sont les meilleurs moyens pour se protéger et éviter les intrusions ? Entre stars imprudentes, techniques de repérage et agressions violentes, enquête sur le nouveau phénomène des home-jackers.