Enquête d'action Incivilités, violences, trafics : les policiers de Rennes face aux jeunes délinquants

Lire la vidéo

Diffusé le 09/05/2025

En Ille-et-Vilaine, la délinquance ne cesse d’augmenter. En 2023, la ville de Rennes, chef-lieu du département, a été le théâtre de 21 430 faits de délinquance. Vols, vandalisme, agressions : les policiers rennais sont confrontés à des auteurs de plus en plus jeunes et violents. Lors des contrôles et des interpellations dans les zones sensibles de la ville, le climat est explosif : insultes et provocations sont devenues systématiques. L’autre fléau qui mobilise les forces de l’ordre dans la capitale bretonne, c’est le trafic de drogue. Un quartier entier s’est même transformé en marché du cannabis à ciel ouvert ; les dealers ne s’y cachent plus pour écouler leur marchandise. Planques, arrestations musclées, confrontations tendues : la brigade anticriminalité ne relâche jamais la pression.