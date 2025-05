Enquête d'action Lutte contre les trafics : la police aux frontières sous pression

Diffusé le 24/01/2025

La France est le territoire qui compte le plus de pays frontaliers au monde. Gares, aéroports, postes frontières… des zones sensibles surveillées 24h/24 par une police très spéciale : la PAF. Dans leur ligne de mire, les clandestins et les passeurs qui ne reculent devant rien pour s’enrichir. La brigade d’élite de cette police a révélé une incroyable affaire mêlant réseau de clandestins et trafiquants de cannabis. Écoutes téléphoniques, filatures... Un travail de fourmis a débouché sur une journée exceptionnelle d’interpellations mobilisant plus de 50 policiers. Chaque jour, les policiers de la PAF veillent aussi sur les principaux lieux de transit comme les aéroports. Certains vols sont sélectionnés selon l’actualité internationale, d’autres, sont choisis au hasard pour perturber la mise en place de réseaux d’immigrations clandestines.