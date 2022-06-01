Enquête d'action Marins-pompiers de Marseille : l’urgence ne s’arrête jamais

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Diffusé le 15/05/2026

À seulement 26 ans, Damien s’apprête à vivre l’une des interventions les plus marquantes de sa carrière de marin-pompier. Dans le centre de Marseille, près du Vieux-Port, une jeune femme est sur le point d’accoucher. Mais à l’arrivée des secours, tout s’accélère : le bébé se présente déjà. Impossible d’attendre le SAMU. En quelques secondes, avec ses collègues il doit garder son sang-froid, rassurer la future mère et transformer le salon de l’appartement en salle d’accouchement improvisée. Autre appel, autre course contre la montre. Un homme se plaint d’une violente douleur thoracique. L’électrocardiogramme confirme l’extrême gravité de la situation : son cœur est en train de lâcher. Les marins-pompiers n’ont alors qu’une priorité : l’évacuer au plus vite vers le bloc opératoire. Pas simple dans une ville connue pour ses embouteillages… Malaises cardiaques, mais aussi accidents de la route ou incendies : les 2 500 marins-pompiers de Marseille doivent être prêts à affronter l’imprévu à chaque instant. Dans une ville où l’insécurité complique parfois leur mission, ils peuvent passer en quelques minutes d’un malaise sans gravité apparente à une scène de règlement de comptes.