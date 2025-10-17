Enquête d'action Marseille : au cœur de l’action des unités de choc

Pour enrayer la délinquance et la violence qui ont terni son image, Marseille a fortement investi. Dans les rues, les caméras de surveillance se sont multipliées, permettant aux policiers de suivre en toute discrétion les trafiquants de drogues et les voleurs en pleine action, et d’organiser la riposte. Mais si les efforts pour sécuriser la ville commencent à porter leurs fruits, certains secteurs donnent du fil à retordre aux policiers. Dans le quartier de Noailles, Romain, policier municipal, lutte au quotidien contre le trafic de cigarettes, en plein essor depuis la flambée des prix du tabac. Quelques minutes suffisent pour tomber sur un vendeur de ces produits de contrebande, souvent encore plus nocifs pour la santé. Comme les forces de l'ordre, les 2500 Marins-Pompiers sont en première ligne pour protéger et secourir les habitants de la cité phocéenne. Lors d’interventions complexes, ils doivent aussi unir leurs forces. Près de l’hôpital de la Timone, les pompiers s’occupent de la victime d’un accident de la circulation tandis que les policiers doivent faire face à l’agressivité du conducteur responsable… dont le véhicule n’est même pas assuré.