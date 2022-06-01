Enquête d'action Marseille / Nice : unité de choc pour situations explosives

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Diffusé le 13/03/2026

Dernière ligne de défense contre la délinquance : les « CRS 8 » entrent en scène ! Quand les autorités perdent le contrôle, ils interviennent. Les quatre compagnies de « CRS 8 », véritables « forces spéciales » de la police nationale, ont une mission : rétablir l'ordre dans les quartiers les plus chauds de France. À Marseille, les 200 policiers de la CRS 81 quadrillent un territoire de 300 Kilomètres. Dans les Quartiers Nord, comme à Nice, les opérations coups de poing s'enchaînent pour éradiquer le trafic de drogue. En une soirée, 40 personnes contrôlées, des dizaines de doses de cannabis saisies. Mais intégrer les « CRS 8 » n’est pas donné à tout le monde. À Oissel, en Normandie, 24 candidats affrontent des tests impitoyables : pression psychologique, tirs de précision, simulation d'émeute sans protection. Ils vont vivre l’enfer sous l’autorité du commandant Frédéric. Seuls les meilleurs rejoindront cette unité d'élite. Des interventions chocs, des situations qui basculent, des hommes et des femmes qui repoussent leurs limites : une immersion totale dans l'univers des « forces spéciales » de la police nationale. Adrénaline garantie !