Enquête d'action Motards de la gendarmerie : à la poursuite des chauffards

Diffusé le 04/07/2025

En Auvergne, Enquête d’Action a suivi les gendarmes du peloton motorisé de Clermont-Ferrand. Pour traquer les délinquants de la route, ces pilotes aguerris sillonnent sans relâche les trois autoroutes qui traversent la région et qui comptent parmi les plus fréquentées de France. Mais ils doivent également surveiller les nationales et les départementales, des axes empruntés souvent en toute confiance et qui sont pourtant les plus meurtriers de France. Chaque jour, les motards de la gendarmerie sont appelés sur des dizaines d’interventions, des plus graves aux plus surprenantes.