Enquête d'action Motards de la police : tensions en banlieue parisienne

En banlieue parisienne, les brigades motocyclistes de la police nationale sont confrontés quotidiennement à des situations à haut risque. Affrontements dans les cités sensibles, courses-poursuites, escortes d'urgence vitale : plongée dans le quotidien de ces unités de choc qui évoluent dans un environnement hostile où chaque intervention peut basculer. À Créteil, dans le Val-de-Marne, Laurent tombe dans un guet-apens tendu par des jeunes. Appelé pour un vol de scooter, il manque de chuter à cause d’une barrière de chantier lancée sur sa route. Objectif : l'agresser et le dépouiller. Autre exemple de cette violence ordinaire qui règne dans certains quartiers : à Villejuif, ses collègues doivent gérer l'agression au couteau d'un vendeur ambulant pour un simple emplacement commercial. En Seine-Saint-Denis, Sébastien et Gérald forment un duo bien rodé. En patrouille à Sevran, plaque tournante du trafic de stupéfiants, ils prennent en chasse des jeunes en motocross sans casque au cœur d’une zone de sécurité prioritaire. Les fuyards prennent tous les risques. Jusqu’où aller pour les rattraper ?