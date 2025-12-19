Enquête d'action Paris sous tension : en immersion avec la brigade des stups

Lire la vidéo

Le trafic de stupéfiants génère en France un chiffre d’affaires annuel de 7 milliards d’euros. Dans le 13e arrondissement de Paris, nos caméras ont suivi les policiers qui luttent au quotidien contre les filières qui approvisionnent le pays. Filatures, planques, descentes musclées : des mois d’investigation sont nécessaires pour les démanteler. Avec les enquêteurs, vous découvrirez l’organisation bien rôdée des trafiquants. Pour protéger leurs affaires, ils ont souvent recours à des « petites mains ». Certaines cachent les stocks à leur domicile ou acceptent de louer à leur nom des logements maquillés en plantations clandestines. D’autres, appâtées par l’argent facile, sont chargées d’écouler la marchandise « discrètement » dans leur cercle familial, amical et professionnel. Les habitants qui tentent de résister aux caïds reçoivent des menaces, avant d’être agressés physiquement. En patrouille, les unités de terrain doivent quant à elles s’attaquer aux débordements liés à la consommation de drogue ainsi qu’aux luttes de territoire entre gangs et dealers. Les provocations sont fréquentes et les interpellés n’hésitent plus à en découdre avec les forces de l’ordre.