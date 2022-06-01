Enquête d'action Police de Montauban : une unité de terrain face à la violence

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Diffusé le 08/05/2026

À 50 kilomètres de Gaillac, sur les bords du Tarn, Montauban est dotée d'une police municipale parmi les plus denses et les plus actives de France. Chiens d’intervention, armes ou encore véhicules d'interventions rapides : les 50 policiers municipaux disposent de moyens importants pour faire face à une délinquance bien installée. Pour épauler les unités de terrain, 150 caméras surveillent la ville 24h sur 24. Le moindre comportement suspect est signalé, comme ces deux individus qui ont gravement blessé un homme à l’oreille, à quelques mètres d’une fête foraine. Sur place, Walid et ses coéquipiers n’auront besoin que de quelques minutes pour appréhender les deux délinquants et les mettre hors d’état de nuire. Au cœur des cités, les patrouilles se succèdent, notamment dans les caves, pour tenter d’enrayer les trafics de drogue. Des réseaux internationaux ont été récemment repérés et leurs membres interpellés par la police nationale avec l'aide des "municipaux". Régulièrement, les forces de l’ordre organisent des coups de filet qui mettent à mal les points de deal de la ville. Une répression qui met les trafiquants en colère : une interpellation va dégénérer en affrontement violent, à coups d’insultes, de menaces mais aussi de projectiles.