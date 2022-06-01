Enquête d'action Police des transports : Marseille sous haute surveillance

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Diffusé le 27/03/2026

À Marseille, les vols dans les transports en commun empoisonnent le quotidien des habitants… et gâchent parfois le séjour des touristes. Pour reprendre la main, la ville a renforcé son dispositif : près de 2 000 caméras de vidéoprotection et une unité de policiers spécialement dédiée à la sécurité du réseau. À l’aide des images, les policiers peuvent surveiller à distance pickpockets et trafiquants, puis intervenir au bon moment. Point sensible : la gare Saint-Charles. Avec 17 millions de voyageurs par an, c’est une cible idéale pour les délinquants : vols de bagages, arrachages, trafics sur le parvis. Sur place, un commissariat installé au cœur de la gare tente de sécuriser ce carrefour sous haute tension. Présence dissuasive, prévention auprès des voyageurs, contrôles qui peuvent basculer en quelques secondes… « Enquête d’action » a suivi au plus près les patrouilles de Pascal et ses collègues. Jour et nuit, ils sillonnent stations, rames et couloirs. Leur ligne est claire : tolérance zéro.