Enquête d'action Police municipale de Woippy : cités sensibles sous surveillance

Diffusé le 28/03/2025

Woippy, en Lorraine, est une ville de 14 000 habitants à la pointe en matière de sécurité publique. Cette commune de la banlieue de Metz a investi depuis plusieurs années dans sa police municipale. Port d’armes de poing, de matraques télescopiques mais aussi formation au « secours tactique » : les agents de la ville sont surentraînés et suréquipés. Entre incivilités, trafics et violences, Enquête d’Action a suivi le quotidien agité de l’une des polices municipales les plus armées de France. Le quartier général de cette police est installé au cœur des quartiers sensibles. De jour comme de nuit, ses agents sont en première ligne pour assurer la sécurité de la population et lutter contre la délinquance. Vous le verrez dans certains quartiers, faire respecter la loi n’est pas chose facile : le moindre contrôle peut tourner à l’affrontement. Les policiers sont souvent confrontés à des habitants qui se croient tout permis et qui n’ont aucun scrupule à défier l’autorité. Insultes, provocations et parfois même menaces : leur sang-froid est mis à rude épreuve.