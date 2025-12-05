Enquête d'action Police municipale d’Orléans : affrontements musclés avec les délinquants

Diffusé le 05/12/2025

La police municipale d’Orléans est l’une des mieux dotées de France : 1 agent pour 1000 habitants, soit un taux supérieur à Lyon et Marseille. Et cette stratégie offensive contre l’insécurité porte ses fruits : entre 2019 et 2024 la délinquance de proximité a reculé de plus de 16 % ! Sur le terrain, les policiers interviennent au moindre risque de débordement. Fanny, de la brigade de nuit, recherche les agresseurs d’un homme blessé d’un coup de couteau dans l’omoplate. Maître-chien à la brigade cynophile, Pierre contrôle des fêtards fortement alcoolisés. Face à ce groupe déjà connu pour consommation et trafic de drogue, tapage et harcèlement de rue, la tension monte rapidement... Toutes les équipes sont reliées au CSO, le Centre de Sécurité Orléanais : un réseau deplus de 360 caméras, l’un des plus denses de France. Une aide précieuse pour aiguiller Cyril, chef de la brigade de surveillance et d’intervention rapide. Le policier est à la poursuite d’un homme suspecté d’avoir frappé un agent de la police des transports…