Enquête d'action Policiers bretons : les brigades de terrain en action !

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Au commissariat de Morlaix, une mère se présente dans l’intention de dénoncer sa fille, tombée dans l’engrenage de la drogue. Un témoignage déterminant : les policiers vont découvrir que des pavillons au-dessus de tout soupçon abritent un vaste trafic… En 2025, dans le Finistère, les infractions liées aux stupéfiants bondissent : +13 % en un an. Autre fléau qui mobilise les policiers bretons : les vols à répétition. Les enquêteurs pensent tenir l’auteur de plusieurs cambriolages mais le suspect nie catégoriquement. Tiennent-ils le vrai coupable ou l’homme a-t-il été victime d’une usurpation d’identité ? À Quimper, les policiers assistent à la multiplication des accidents de la route provoqués par l’abus d’alcool. Des drames derrière lesquels se cachent souvent des individus inconscients. Certains conducteurs, qui ne sont pas en règle, sont prêts à tout pour échapper à l’interpellation…