Enquête d'action Policiers, riverains, commerçants : en lutte contre la délinquance à Nantes

Diffusé le 14/03/2025

Ville modèle il y a encore quelques années, Nantes (Loire-Atlantique) est aujourd’hui en proie à une flambée de violence jamais vue. Plus de 3 300 agressions y ont été recensées en 2022 (+8 % par rapport à 2021). Dans l’urgence, la municipalité a augmenté le nombre de caméras de surveillance. Et les effectifs des forces de l’ordre ont été renforcés. De son côté, l’État a déployé sur place une compagnie de CRS. Une présence policière qui rassure une partie des habitants mais qui ne règle pas le problème de l’insécurité. Réputée pour sa qualité de vie, Nantes qui compte 300 000 habitants, a connu une forte phase de développement dès le début des années 2000. Avec un faible taux de chômage, la ville est à la pointe dans les nouvelles technologies, l’agro-alimentaire, et l’aéronautique. La croissance de sa population, près de 15 000 habitants en plus par an, bat des records. Alors d’où vient ce boom de la délinquance ? Nos équipes ont enquêté pendant six mois auprès des habitants et des services de police pour comprendre le phénomène. Depuis plusieurs années, le centre de Nantes est devenu le refuge de migrants en grande précarité. La plupart veulent s'insérer et s’en sortent grâce aux associations mais une minorité d’entre eux multiplient les délits. Ils vendent des produits stupéfiants en plein centre-ville, à la vue de tous, et sont à la solde de filières criminelles organisées, présentes partout. En périphérie, dans les cités et quartiers sensibles, les trafiquants ont ouvert de véritables supermarchés de la drogue. Pour enquêter sur leurs méthodes, nous les avons infiltrés en caméra cachée. Chaque jour, chaque nuit, les hommes de la BAC (brigade anti-criminalité) et les équipes de police-secours tentent d’enrayer cette explosion de violence. Les flagrants délits se multiplient, les arrestations aussi, mais la justice a du mal à suivre. Face à ces délinquants qui opèrent impunément dans leur ville, les habitants et commerçants, en colère, s'organisent. Certains s’inscrivent à des cours de self défense. D’autres, exaspérés par ce climat d’insécurité, ont décidé de quitter la ville. Enquête sur la face sombre de Nantes, l’une des villes préférées des Français il y a peu encore, en proie à la violence quotidienne.