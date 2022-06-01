Enquête d'action Policiers sur la Côte d’Azur : un été sous haute tension

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Début de soirée à Villeneuve-Loubet : un homme agité adresse des gestes injurieux à la brigade de nuit qui prend son service. Les policiers Giuseppe et Yvonic découvrent qu'il est activement recherché… Coincée entre Nice et Cannes, cette station balnéaire des Alpes-Maritimes voit sa population tripler chaque été : 40 000 personnes à gérer pour une police municipale armée, mobilisée jour et nuit. Un jeune conducteur qui jure malgré l'évidence qu'il n'a pas bu, une camionnette suspecte prise en filature, une tempête qui transforme une nuit calme en course contre la montre : autant de missions qui attendent les agents de Villeneuve-Loubet. Policier municipal chevronné, Cyril tombe sur un « champion du délit routier » au guidon d’un deux-roues en très mauvais état. Il ne porte pas de gants, conduit avec des écouteurs dans les oreilles, ses papiers ne sont pas en règle… Et surtout, il a un poing américain en poche. La gendarmerie est appelée en renfort, l'affaire prend une tout autre tournure. Au large des côtes, c'est la brigade nautique de la gendarmerie d'Antibes qui prend le relais. Grâce à un jet-ski surpuissant, l'adjudant Olivier et son équipe traquent les chauffards des mers comme cet énorme yacht qui fonce à deux fois la vitesse autorisée. Problème : le bateau bat pavillon des îles Caïmans.