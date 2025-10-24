Enquête d'action Pompiers de Paris : alerte rouge sur la capitale !

Lire la vidéo

Diffusé le 24/10/2025

Les sapeurs-pompiers de la caserne de Chaligny, dans le XIIe arrondissement de Paris, couvrent l’un des quartiers les plus animés de la capitale : la Place de la Bastille. C’est aussi l’un des points les plus chauds de leur zone d’action. Tous les week-ends, les bars et les discothèques du quartier font le plein de fêtards. Mais lorsque l’alcool et les stupéfiants s’invitent à la fête, l’ambiance peut rapidement basculer et les interventions d’urgence se multiplient. Ce soir-là, Mathieu, pompier volontaire, est appelé avec ses collègues pour secourir un homme blessé après une bagarre. Le quinquagénaire est gravement touché : il a été roué de coups et assommé avec une bouteille de bière. L’homme a perdu beaucoup de sang. Les pompiers découvrent qu’il aurait été pris pour cible pour un simple mot échangé avec la compagne de l’un des agresseurs… Mais à Bastille, la nuit réserve aussi d’autres urgences. Les « bad trips » liés à la consommation de stupéfiants sont aussi le lot quotidien des pompiers de Chaligny. Pierre vient en aide à une jeune femme totalement désorientée et en pleine crise de panique. Son état nécessite une prise en charge immédiate, à la fois médicale et psychologique. À quelques rues de là, un autre point névralgique mobilise particulièrement les pompiers : la Gare de Lyon. Chaque jour, près de 100 000 voyageurs s’y croisent. C’est là que le caporal-chef Vincent doit sauver un homme qui s’est effondré juste avant de prendre son train. Le pronostic vital de la victime en urgence cardiaque est engagé.