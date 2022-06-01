Enquête d'action Rapides et implacables : les policiers de la BAC en embuscade !

Leurs qualités : la discrétion, le sang-froid, la rapidité d’action. Leur atout : des patrouilles en civil. Leur mission : cueillir les délinquants les plus chevronnés en flagrant délit. À l’occasion des 20 ans du magazine phare de W9, « Enquête d’action » vous propose une émission au plus près des policiers de la brigade anticriminalité. Adrénaline garantie ! La soirée continue à Saint-Étienne. Dans cette ville marquée par les difficultés économiques et sociales, la BAC fait face à des délinquants de plus en plus violents et à l’essor du trafic de drogues dures.