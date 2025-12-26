Enquête d'action Réveillon à haut risque : les pompiers de Paris en alerte !

Alors que la plupart des Français réveillonnent en famille ou entre amis, certains se préparent à vivre la période la plus intense de l’année. C’est le cas notamment des Sapeurs-Pompiers de Paris. Accidents, agressions et excès en tous genre : les équipages de garde n’ont jamais le temps de vraiment profiter du traditionnel repas qui précède les douze coups de minuit ! « Enquête d’action » a suivi les hommes de la caserne Masséna, au sud de Paris. C’est l’une des rares à disposer dans la capitale d’une équipe de médecins-réanimateurs. Ces professionnels sont appelés dans des conditions toujours délicates, qui contrastent fortement avec l’euphorie qui règne pendant les fêtes. Chaque 31 décembre, une foule se rassemble sur les Champs-Elysées pour fêter le passage à la nouvelle année. Pour les pompiers de la caserne Malar, non loin de là, les prises en charge de fêtards éméchés s’enchaînent jusqu’au bout de la nuit…