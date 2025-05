Enquête d'action Rillieux-la-Pape : police de choc en banlieue lyonnaise

Diffusé le 14/02/2025

Immersion au cœur d’une des polices municipales les plus actives de France : celle de Rillieux-la-Pape, à seulement 10 km de Lyon. Une ville de 30 000 habitants où règne une délinquance au quotidien. Les policiers municipaux mènent une guerre armée et sans merci contre ces délinquants : armes de poing, flash-ball et gilets pare-balles... Nous les suivrons lors de courses-poursuites spectaculaires avec des « rodéos-mens ». Des chauffards de scooters qui roulent à toute vitesse sur les routes et les trottoirs de la cité, au milieu de la foule. Ces courses-poursuites dégénèrent parfois en véritables guérillas urbaines, avec des affrontements très violents entre jeunes de cité et forces de l’ordre. Souvent, des adolescents âgés d’à peine 15 ans. Pour tenter de les remettre dans le droit chemin, la municipalité leur propose un stage d’éducation civique au cours duquel tenues militaires et prises de responsabilités sont les mots d’ordres. Le Capitaine Nouroudine, ancien officier de la Marine Nationale, dirige ce stage d’une main de fer. Sous son commandement, Nassim et Zyan, deux jeunes issus de quartiers sensibles, vont ressortir de ce stage complètement transformés.