Enquête d'action Samu de Clermont-Ferrand : les héros des urgences de l’hiver !

Lire la vidéo

Diffusé le 27/12/2024

Dans le Puy-de-Dôme, les équipes du SAMU livrent une bataille quotidienne contre le temps. Avec plus de 700 appels par jour, ces urgentistes font face à tous les scenarios : accidents graves, agressions, accouchements complexes... Un défi permanent dans ce vaste territoire rural. Face aux distances considérables et aux routes sinueuses du département, l'hélicoptère devient l'arme fatale du SAMU. En quelques minutes, il peut atteindre des zones isolées et sauver des vies là où la route demanderait plus d'une heure d'intervention. Une course contre la montre où chaque seconde peut faire la différence !