Enquête d'action Secouristes d’Annecy : immersion avec les héros de l’urgence

Diffusé le 08/11/2024

Avec plus de 200 000 habitants, l’agglomération d’Annecy s’est dotée de la plus importante structure hospitalière de Haute-Savoie. Ce sont près de 4 000 sorties par an pour les urgentistes du SAMU 74. Des interventions quotidiennes pour des femmes et des hommes qui ont décidé de vouer leurs vies à sauver celles des autres. Un quotidien mouvementé entre accidents de la route, victimes en détresse ou encore excès d’alcool. Ces anges gardiens sont sur la brèche 24/24. Gaël, le chef de service du SMUR doit évaluer en quelques minutes le caractère d’urgence des appels depuis le centre de régulation. Sur le terrain, une cinquantaine d’urgentistes, Sonia, infirmière, considère son métier comme une véritable vocation. Une motivation sans faille pour venir en aide aux victimes. Nicolas, médecin urgentiste enchaine les interventions sur des accidents de la route. Immersion au cœur du premier SAMU de Haute-Savoie !