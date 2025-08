Enquête d'action Services de renseignement : en première ligne contre le terrorisme

Filatures à l’ancienne, surveillance par caméras hypersophistiquées, traque sur Internet : Enquête d’Action vous dévoile le quotidien de l’un des services d’élite chargés de la lutte anti-terroriste en France : le renseignement territorial. Plus de 2 600 policiers de l’ombre répartis sur tout le territoire. Leur but : évaluer la dangerosité des individus radicalisés et éviter à tout prix qu’un jour l’un d’eux ne passe à l'acte. Chaque jour, ils suivent les moindres faits et gestes de plus de 2 000 « cibles », dont 300 jugées potentiellement à haut risque. Ils sont aussi chargés de garder un lien avec les mosquées les plus radicales et tout faire pour qu’elles ne tombent pas entre les mains des salafistes.