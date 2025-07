Enquête d'action Stationnement : Paris déclare la guerre aux voitures

Diffusé le 11/07/2025

Le stationnement, c’est le cauchemar de tout automobiliste d’une grande ville. D’autant plus à Paris, où la municipalité a déclaré la guerre aux voitures. Car pour les 500 000 véhicules qui circulent chaque jour dans la capitale, seulement 140 000 places sont destinées au stationnement. Un chiffre qui baisse chaque année. Résultat : un automobiliste sur quatre en circulation chercherait une place de stationnement. Une quête qui peut mettre les nerfs des automobilistes à rude épreuve. Certains mettent jusqu’à une heure pour trouver une place. Une fois garée, il faut payer et ça peut coûter cher. Car depuis le 1er janvier 2018, des entreprises privées sont en charge du contrôle ! Nous avons infiltré l’une d’entre elles où les agents ont pour mot d’ordre verbaliser plus pour gagner plus. Et la menace ultime pour tout automobiliste, c’est la fourrière, où certains remorqueurs n’hésitent pas à mettre à exécution la demande d’enlèvement dès l’autocollant apposé sur la vitre de votre véhicule. Leur technique : suivre de près la police. Un rythme effréné où une voiture est enlevée toutes les 2 minutes. Pour répondre à ces problèmes de stationnement, de nouveaux business ont vu le jour. Entre voituriers sauvages et collectionneurs de parking privés, ils sont nombreux à se lancer sur ce filon. Enquête sur ces places qui valent de l’or !