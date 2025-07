Enquête d'action Thaïlande, Liban : les routes de tous les dangers

Sur les routes du monde, on compte chaque année plus d’un million de morts et 50 millions de blessés, dont certains handicapés à vie. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, ces chiffres déjà alarmants pourraient encore doubler d’ici 2030. L’OMS a donc fait de la sécurité routière l’une de ses priorités. En tête de liste de cette hécatombe routière : les pays pauvres et les pays émergents. Parmi les mauvais élèves, la Thaïlande est le pays numéro 1 des accidents de deux-roues. On y recense près de 20 000 morts par an. Motocyclistes sans casque, conducteurs sans permis, corruption des forces de l'ordre : les normes de sécurité sont inexistantes, sur des routes parmi les plus risquées au monde. Tout aussi préoccupant : dans la capitale thaïlandaise, n’importe qui peut s’improviser secouriste, pas besoin de diplôme ni de formation. Certains blessés ne sont même jamais secourus. Parmi les plus touchés, les taxis prennent parfois des risques insensés à chaque course. Prayong, chauffeur de taxi, est un miraculé après trois accidents très graves. Amputé d’un bras, privé d’une partie de ses jambes, il continue malgré tout d’exercer son métier, au volant de son véhicule. L’enquête se poursuit au Liban, où la route tue plus de 1 000 personnes par an. Un chiffre record pour ce petit pays qui ne compte que 6,5 millions d’habitants. Les accidents sont d’ailleurs devenus la première cause de mortalité chez les jeunes de 18 à 30 ans. Principales raisons : leur amour immodéré pour la vitesse et les grosses cylindrées ainsi qu’une politique de sécurité routière particulièrement laxiste. La nuit, à Beyrouth, la capitale, les conducteurs se réunissent pour des courses à haut risque, souvent en plein cœur de la ville. Quant aux policiers, ils ont beaucoup de mal à faire respecter le code de la route aux automobilistes et les contrôles d’alcoolémie sont inefficaces.