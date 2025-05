Enquête d'action Trafic de voitures d'occasion : le scandale des épaves roulantes

Diffusé le 25/01/2019

Chaque année, plus d’un million de véhicules sont retirés de la circulation. Accidentées ou trop usées, nos voitures, camionnettes et motos finissent leur vie dans des casses automobiles. La plupart de ces véhicules sont démontés, puis revendus en pièces détachées. Mais d’autres peuvent servir à maquiller une voiture volée ou, alors que techniquement irréparables, être remis en vente sur le marché de l’occasion à l’insu - et surtout aux risques et périls - du futur acheteur... Enquête d’Action a suivi le travail des cellules spécialisées de la gendarmerie qui enquêtent sur ce business illicite. Vous verrez comment, après deux ans d'investigations, les gendarmes de la section de recherche de Caen sont venus à bout d’un gigantesque trafic de camping-cars volés et maquillés, avec des techniques jusque-là inconnues des forces de l’ordre. Autre affaire, celle des véhicules inondés et revendus. À Laon, dans les Hauts-de-France, une équipe de truands, composée de garagistes et d’experts en automobile, avaient remis en circulation des dizaines de véhicules noyés à la suite de crues exceptionnelles dans le sud du pays. Si l’eau dépasse l’assise des sièges, le véhicule doit être classé « techniquement irréparable » et donc détruit. Vous le verrez, les escrocs ne l’entendent pas de cette oreille…