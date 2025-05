Enquête d'action Trafics, violences : les policiers de Saint-Étienne contre-attaquent !

Lire la vidéo

Diffusé le 17/01/2025

Saint-Étienne, une ville marquée par les difficultés économiques et sociales. Ici, les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) et de la Brigade Spécialisée de Terrain (BST) mènent un combat acharné contre la délinquance. Ces unités d'élite s'attaquent notamment aux réseaux de drogues dures qui ont fait de la cité stéphanoise une plaque tournante du trafic international. Entre filatures minutieuses, interventions musclées et gestion des tensions dans les quartiers sensibles, aucun répit pour les forces de l’ordre ! Ces policiers aguerris doivent faire face à plusieurs types de criminalité : les violences intrafamiliales qui explosent, +25 % en 2023. Découvrez le quotidien de ces hommes et femmes qui maintiennent l'ordre dans une ville en pleine mutation lors de cette immersion au cœur de l'action policière à Saint-Étienne !