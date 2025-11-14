Enquête d'action Urgence à Lyon : les pompiers sous pression

À Lyon, deuxième agglomération la plus peuplée de France avec plus de 1,7 millions d’habitants, les sapeurs-pompiers n’ont aucun répit. « Enquête d’Action » a suivi pendant plusieurs semaines le quotidien de la caserne Corneille, en plein centre-ville, et de celle implantée à Villeurbanne, en périphérie. Abus d’alcool, bagarres ou agressions… Chaque week-end, les sorties de nuit sont particulièrement éprouvantes. Pompier expérimenté, Foudil doit prendre en charge un jeune homme entre la vie et la mort, violemment frappé à coup de marteau. En France, un incendie domestique a lieu toutes les deux minutes. Des opérations de secours qui ne sont jamais anodines pour les soldats du feu, surtout quand il s’agit de se rendre dans des rues étroites, difficiles d’accès. C’est le cas au cœur du Vieux-Lyon où Christophe et son équipe est aux prises avec un feu d’appartement dont les fumées menacent d’intoxiquer tout un immeuble. Enfin, pour les sauvetages les plus délicats, les sapeurs-pompiers de Lyon font appel à leur unité d’élite : le GRIMP, le Groupe de recherche et d’intervention en milieu périlleux. Véritables « alpinistes urbains », ces hommes sont notamment capables d’évacuer la résidente d’un immeuble en passant par la fenêtre !