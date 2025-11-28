Enquête d'action Urgence à Toulouse : en immersion avec les pompiers

Diffusé le 28/11/2025

Avec près de 8 000 interventions par an et 130 sapeurs-pompiers, la caserne Lougnon, située près du canal du Midi, est la plus importante de Toulouse. Incendies, accidents de la route, malaises cardiaques mais aussi agressions : plongez dans ses missions les plus intenses. En plein centre-ville, Julien, l’enfant du pays, doit porter secours à un jeune homme renversé par une voiture sur un passage piéton. Face au risque d’hémorragie cérébrale, chaque minute compte. Yvo, vétéran de la caserne, est appelé en urgence dans une salle de jeux dédiée aux trampolines. Un enfant vient de faire une mauvaise chute et son bras est fracturé. Après avoir évalué la blessure, Yvo doit trouver les mots justes pour l’apaiser le temps que l’équipe médicale prenne le relais… Sirène hurlante, Christian tente l’impossible pour ramener à la vie un homme victime d’un malaise cardiaque. Il y a urgence : son cœur serait en arrêt depuis plus d’une heure. En France, les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de mortalité, derrière les cancers.