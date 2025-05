Enquête d'action Urgence au cœur de la ville : avec la police de Roubaix

Lire la vidéo

Diffusé le 13/11/2020

Roubaix, dans le Nord, est l'une des villes les plus pauvres de France. Dans cette commune frappée par le déclin industriel, près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Des difficultés économiques et sociales qui conduisent certains habitants à se tourner vers des activités illégales. Pour enrayer cette délinquance qui ternit l'image de la ville, le commissariat central et ses 400 policiers, sont mobilisés. Parmi eux, Bouddha, membre de la brigade des stups. Vous suivrez son enquête au cœur d'un énorme trafic d'herbe et de cannabis. Dans le département, on dénombre 60 cambriolages par jour. Les zones résidentielles roubaisiennes attirent toutes les convoitises. Fred et Jean-Philippe, appartiennent à une brigade spécialisée dans les atteintes aux biens, ils ont pour mission d'enquêter sur les affaires de vols, de trafics et de recels. Avec Christophe de police-secours, nous découvrirons également les nuits de Roubaix. Ce brigadier expérimenté est confronté aux ivresses au volant, aux bagarres et aux tapages nocturnes.