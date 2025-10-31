Enquête d'action Urgence en Bourgogne : missions périlleuses pour les pompiers de Dijon

Diffusé le 31/10/2025

Au cœur de la Bourgogne, la Côte d’Or, un terrain d’intervention entre ville et campagne pour les sapeurs-pompiers. Pour veiller sur ses 500 000 habitants, plus de 300 professionnels et 1800 volontaires se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. « Enquête d’action » a suivi ceux de la caserne de Dijon Nord. Avec près de 250 accidents de la route chaque année dans le département, ces héros de l’urgence sont particulièrement sollicités. Au milieu d’un carrefour tristement connu pour sa dangerosité, ils devront intervenir sur une collision très violente entre deux voitures et redoubler d’efforts pour sortir une victime prise au piège de son véhicule. Dans le centre-ville de Dijon, où certains bâtiments sont classés, une alerte met les nerfs des pompiers à rude épreuve. Le plafond d’un appartement menace de s’effondrer sous le poids d’un chauffe-eau défectueux. En France, les chutes constituent la première cause de décès accidentel. Un homme est tombé d’un mur d’escalade haut de 8 mètres, soit l’équivalent de trois étages ! La victime est consciente, mais en proie à de très fortes douleurs : il faut l’évacuer au plus vite car le médecin du SAMU craint une hémorragie interne. Dans cette région régulièrement touchée par des inondations et de fortes rafales de vent, une jeune recrue doit monter sur le toit d’une habitation pour récupérer une antenne qui menace de se décrocher. Une opération périlleuse, où le pompier risque la chute et l’électrocution.