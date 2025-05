Enquête d'action Urgences de campagne : Samu sous tension en Normandie

Diffusé le 21/02/2025

En Normandie, le SAMU est sous tension maximale. Ce territoire très rural, avec des zones isolées et parfois difficiles d’accès, complique le travail des urgentistes les obligeant à parcourir des centaines de kilomètres pour porter secours aux personnes en détresse. Alors quand l’alerte sonne, ils n’ont pas une minute à perdre ! À chaque intervention, Anne-Sophie, César, Florian et la quarantaine d’urgentistes du SAMU d’Évreux doivent garder la tête froide et poser un diagnostic rapidement sans mettre en danger la vie des victimes. Entre accidents de voiture sur les routes de campagne, détresse respiratoire, ils sont prêts à faire face à n’importe quelle situation, même les plus mouvementées et les plus périlleuses. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi ces femmes et ces hommes qui ont dédié leur vie à celles des autres. Avec eux, vous allez découvrir un autre visage de la Normandie.