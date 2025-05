Enquête d'action Urgentistes de Lorient : au secours des victimes en détresse

Diffusé le 29/11/2024

Lorsque l’alerte sonne, ils ne savent jamais à quoi s’attendre. À l’hôpital de Lorient, une trentaine de médecins urgentistes ont entre leurs mains la vie de plus de 300 000 personnes. Se relayant 24h sur 24, leur quotidien est ponctué de 4 interventions par jour et par médecin. Parmi eux, Martin, l’un des plus jeunes urgentistes du service. Jeune papa, une mission va particulièrement le marquer. Une petite fille à trottinette a été renversée par une voiture. Nathalie, la cheffe du SAMU, va tout faire pour ramener une femme à la vie à la suite d’une tentative de suicide. Son leitmotiv : elle a fait médecine pour sauver des vies. Avec son calme olympien, Pierre-Yves saura trouver les mots pour rassurer une femme enceinte victime d’un accident de voiture particulièrement spectaculaire. Enfin Hugues, médecin urgentiste et passionné de moto, devra intervenir sur ce qu’il redoute le plus, un accident de la route entre un deux-roues et une voiture. Et plus le temps passe, plus l’inquiétude sera palpable. Plongez dans le quotidien de ces hommes et de ces femmes qui ont décidé de consacrer leur vie à sauver celle des autres.