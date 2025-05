Enquête d'action Voleurs, dealers, harceleurs : la police du métro parisien mène la traque !

Diffusé le 31/01/2025

Le réseau de transports d’Île-de-France est le plus important du pays avec environ 10 millions d’usagers par jour. C’est aussi un des plus dangereux. Pour assurer la sécurité des voyageurs, une brigade spécialement dédiée a été créée : la Brigade des Réseaux Franciliens (BRF). Elle est composée de 1 200 policiers qui patrouillent jour et nuit. Leurs cibles principales : les bandes de pickpockets qui opèrent le plus souvent en plein centre de Paris où convergent les touristes. Des interventions à haut risque : les voleurs, prêts à tout, peuvent se montrer ultra-violents, quitte à poignarder leurs victimes et à les jeter sur les rails. Si la majorité des interventions de la Brigade des Réseaux Franciliens (BRF) concerne des vols, un autre phénomène les préoccupe grandement : les « frotteurs ». Ces délinquants sexuels profitent des heures de grande affluence pour se coller à des jeunes femmes et se frotter à elles. Ces attouchements sont durement sanctionnés par la loi mais les victimes hésitent à porter plainte car, dans la cohue, elles ont du mal à identifier leurs agresseurs. Pourtant, ces gestes déplacés peuvent créer de vrais traumatismes.