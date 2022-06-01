Enquête d'action Vols à l’arraché, braquages, racket : immersion avec la police criminelle de Grenoble

Confrontée à des affaires de plus en plus violentes, la police de Grenoble a mis en place une unité spécialement dédiée aux cas les plus complexes : le Groupe d’Enquêtes Criminelles (GEC). Depuis quelques années, la montée de la délinquance juvénile mobilise les enquêteurs. Parmi les dossiers à traiter, celui d’un jeune homme de 16 ans séquestré et torturé pendant cinq heures par quatre jeunes de son âge… Souvent, la violence va de pair avec la drogue. Un véritable distributeur de stupéfiants, alimenté via un réseau de caves, s'est même installé sous la ville. Cette organisation bien rôdée permettait aux dealers d’engranger plusieurs milliers d’euros par jour. Comment les policiers chevronnés du GEC ont-ils mené l'enquête pour découvrir cet incroyable système mafieux et démanteler le réseau ?