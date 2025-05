Enquête d'action Accidents, alcool, squatteurs : la police de Dreux en alerte

Diffusé le 21/02/2025

À Dreux, 200 caméras scrutent la ville jour et nuit. Ces yeux électroniques sont de précieux auxiliaires pour les 27 policiers municipaux qui traquent la délinquance au quotidien. Dans cette ville à une heure de Paris, ils ont fort à faire ! Les défis sécuritaires se multiplient, chaque intervention peut basculer et nécessite un sang-froid à toute épreuve : homme armé d'un couteau, règlement de comptes, interpellation mouvementée d'un automobiliste avec près d'un gramme d'alcool dans le sang. Les policiers municipaux sont aussi en première ligne face à la délinquance routière. Des amateurs de sensations fortes traversent la ville à toute vitesse au guidon d’une moto-cross. De jour comme de nuit, les interventions s'enchaînent à un rythme effréné : vol à l’étalage, trouble à l’ordre public, squatteurs… En 2023, les policiers municipaux de Dreux ont réalisé plus de 5 500 interventions. Immersion dans le quotidien de ces hommes et femmes d’action !