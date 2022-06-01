Enquête d'action Action, réaction ! Le quotidien sous tension des policiers de Montargis (1/2)

Diffusé le 20/02/2026

Alors qu’ils interpellent un dealer de crack, Damien et Christophe, policiers à Montargis, n’en reviennent pas. Car en plus de la drogue, ils retrouvent sur lui des munitions. D’où viennent ces cartouches : vol, trafic ou règlement de comptes ? Dans cette commune située dans le département du Loiret, à 120 kilomètres au sud de Paris, c’est du jamais vu ! Méfiez-vous de son surnom bucolique, la « Venise du Gâtinais » : à Montargis, le travail ne manque jamais ! En 2024, les forces de l’ordre sont intervenues sur 1 500 crimes et délits, un niveau très élevé pour une ville de 15 000 habitants. Le mot d’ordre des équipages de Police Secours est clair : agir vite pour éviter que la situation ne dégénère. Nouvelle alerte, au domicile d’un retraité totalement désemparé : un ex-détenu, tout juste sorti de prison, aurait emménagé de force chez lui ! Au moment de déloger ce squatteur sans foi ni loi, la tension monte. L’homme prétend avoir été invité. La victime, terrifiée, se mure dans le silence : craint-elle des représailles ? En France, seuls 7 à 8 % des vols sans violence sont élucidés. Coup de chance pour Laurianne et Gildas : une jeune femme vient de reconnaître son vélo dernier cri, dérobé la veille ! Le suspect se balade sans vergogne avec son butin dans le quartier… mais pour le tandem de policiers, intervenir dans un quartier sensible est toujours une affaire délicate.