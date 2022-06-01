Enquête d'action Alcool, chutes, accidents de la route : urgence en Bretagne (1/2)

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Grand classique des jeudis soir dans le centre-ville de Rennes : une jeune femme a tellement bu qu'elle ne tient plus debout. Pour le sapeur-pompier Antoine, la garde ne fait que commencer… Dans cette métropole étudiante aux allures de campus géant, les bars ne désemplissent pas et les soirées tournent trop souvent mal. Des fêtards ivres qui finissent la nuit aux urgences, un bûcheron coincé sous un arbre, une fuite de gaz qui menace une école : « Enquête d'action » a partagé le quotidien de ces femmes et ces hommes qui se dévouent corps et âme pour secourir les Bretons. Sur un chantier, un ouvrier vient de faire une chute de 7 mètres. L'homme, qui dépasse les 80 kilos, ne peut plus bouger. Les sapeurs-pompiers doivent s’y mettre à six pour le remonter sans aggraver ses blessures. L’évacuation est délicate car la victime doit être maintenue à l’horizontale. Chaque année en France, on dénombre jusqu’à 90 000 accidents de chantier. Et avec ses nombreux logements en construction, Rennes n’échappe pas à la règle. Au sud de la région, près de Quimperlé, le médecin du SMUR Pierre-Yves se précipite sur un accident impressionnant : une voiture a percuté un sanglier avant d'emboutir une camionnette arrivant en sens inverse. À bord, une conductrice enceinte de cinq mois se plaint de la hanche, mais c'est pour son bébé qu’il s'inquiète. Des urgentistes comme lui, l'hôpital de Lorient en compte une trentaine, qui enchaînent chacun jusqu'à quatre interventions par jour.