Enquête d'action Alcool et vitesse : gendarmes normands contre délinquants du bitume

Lire la vidéo

Diffusé le 13/12/2024

Derrière les paysages de carte postale normands se cache une réalité sanglante : 158 morts sur les routes en 2023 ! Un bilan macabre qui pousse les gendarmes à mener une traque sans merci contre les délinquants du bitume. Sur 1 000 kilomètres de routes et d'autoroutes, c'est la chasse aux chauffards. Des bolides qui pulvérisent les limitations à 165 km/h sur des nationales, des conducteurs ivres avec des taux 5 fois supérieurs à la limite légale : les fous du volant sont de vrais dangers publics ! Le cannabis envahit les routes normandes. Damien, gendarme chevronné, en a fait son combat. Sa mission : traquer sans relâche ces conducteurs qui prennent le volant sous stupéfiant et qui transforment leurs véhicules en potentielles armes mortelles. Le week-end, ses barrages impitoyables les attendent au tournant. Personne n'échappe à son radar ! 24 heures sur 24, les gendarmes livrent une guerre sans merci aux délinquants de la route. Accidents spectaculaires, courses-poursuites, conducteurs sans permis : chaque intervention peut basculer dans le drame. Chaque contrôle peut être le dernier. Montez à bord avec les gendarmes normands pour une immersion choc dans leur quotidien à 100 à l'heure. Entre adrénaline et danger, découvrez comment ces soldats de la route risquent leur vie pour sauver la vôtre !