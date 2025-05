Enquête d'action Alcool, refus d’obtempérer, vitesse : gendarmes du sud-ouest sur tous les fronts

Diffusé le 30/05/2025

Au carrefour de la côte Atlantique et l’Espagne, les autoroutes A60 et A63 sont empruntées par des millions de véhicules chaque année. Habitants, touristes français et étrangers ou encore poids-lourds : nombreux sont les conducteurs qui relâchent leur attention et enchaînent les comportements à risque. Le crédo des 30 gendarmes du Peloton de Mios : sécuriser les axes routiers de la Gironde et sanctionner les délinquants de la route, en premier lieu les conducteurs en grands excès de vitesse. Le Commandant Franck s’élancera à la poursuite d’une voiture flashée à 168km/h sur l’autoroute. Au volant, un conducteur en permis probatoire qui sera testé positif au cannabis. Se sachant à l’abri des retraits de points, les conducteurs étrangers prennent des libertés avec le code de la route français, comme ce chauffeur poids-lourd qui a décidé de prendre sa pause sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute. Une situation extrêmement dangereuse que les forces de l’ordre ne peuvent tolérer. Plus tard, c’est un conducteur suisse qui, en plus d’être en excès de vitesse, ne respecte pas les distances de sécurité. Malgré les remontrances des motards, celui-ci ne comprendra pas ce qui lui est reproché et se montrera même arrogant face aux gendarmes. Enquête d’Action a suivi le quotidien à pleine vitesse de ces soldats qui garantissent la sécurité des routes.