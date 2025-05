Enquête d'action BAC de Chambéry : soirées agitées pour les brigades de nuit

Diffusé le 01/12/2023

Située sur le flanc occidental des Alpes, la ville de Chambéry est réputée pour sa qualité de vie : les 60 000 habitants profitent d’un centre historique aux ruelles paisibles, tout en étant aux portes des grandes stations de ski de la région. Mais certains quartiers, plus en périphérie, concentrent l’attention des policiers. Parmi lesquels Yohan, Joël ou encore Sébastien, tous agents à la Brigade Anti-Criminalité (BAC) de Chambéry. Ils travaillent la majeure partie du temps de nuit, et en civil : pour l’action mais aussi pour attraper plus facilement les délinquants en flagrant délit. Les routes de la ville sont particulièrement chargées : plus de 600 000 véhicules, dont 50 000 camions traversent le département de la Savoie chaque jour. Les risques d’accident sont élevés, d’autant plus lorsque certains conducteurs prennent le volant en ayant bu. À 5h du matin, les agents de la BAC arrêteront un artisan qui allait commencer sa journée de travail avec 2g d’alcool par litre de sang, soit 4 fois la limite autorisée ! Si l’alcool est la première cause d’accident au volant, les policiers ont tout aussi peu de tolérance pour d’autres comportements inconscients. À l’image de cette femme, venant tout juste de passer son examen du code de la route, qui prend des leçons de conduite officieuse avec son mari, de nuit, dans une voiture non-assurée, avec leur bébé sur la banquette arrière. Une situation qui mettra Yohan hors-de-lui. Si les délits routiers occupent une grande partie du temps de la BAC, les forces de l’ordre viennent aussi en aide aux victimes en proie à des individus dangereux. Ce soir-là, ils secourront une femme venant de se faire expulser du domicile conjugal par son mari. En cause : une séparation compliquée et un homme alcoolisé. Dans ce genre de situation, la patience et le sang-froid des gardiens de la paix sont mis à rude épreuve.