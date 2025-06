Enquête d'action Chauffards, fuyards, fêtards : dangers sur les routes de France

Lire la vidéo

Diffusé le 13/06/2025

Sur les routes et autoroutes de France, l'insécurité routière atteint des niveaux alarmants. Les délits routiers ont bondi de 50,2 % depuis 2017, avec en tête les excès de vitesse, l'alcool au volant et les refus d'obtempérer caractérisés (+15 % en 2024). Durant plusieurs mois, nos équipes ont suivi les gendarmes des pelotons motorisés et les PSIG (Pelotons de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie) sur les axes les plus meurtriers de France. De Compiègne à Marseille, de Grenoble aux Alpes-Maritimes, découvrez des poursuites à plus de 180 km/h, des contrôles bouleversés par l'alcool et la drogue, des interventions qui, en une seconde, peuvent virer au drame. À Compiègne, Alexandre, jeune gendarme de 26 ans, sera contraint d'utiliser son arme pour la première fois après une course effrénée de 100 kilomètres contre un chauffard prêt à tout pour échapper au contrôle. Le fuyard transportait 10 000€ de cigarettes de contrebande. Une intervention d'une violence inouïe qui s'est soldée par 3 balles dans le corps et une hospitalisation d'urgence. Dans le Jura, sur l'autoroute A36, Yann et Joël lancent une poursuite à 180 km/h contre un déserteur recherché. Le fugitif prend tous les risques, emprunte un chemin de terre et sème les gendarmes. Mais le lendemain matin, à la brigade, les militaires vont avoir une sacrée surprise ! Sur la frontière italienne, une simple opération de contrôle d'alcoolémie vire au chaos. Une fourgonnette contenant 30 migrants s’est arrêtée à la vue du contrôle et le chauffeur s’est enfui. Les gendarmes, en sous-effectif face à ce groupe, voient la situation leur échapper totalement. Un témoignage édifiant sur la réalité du trafic d'êtres humains qui gangrène nos frontières. Le documentaire expose aussi le fléau de l'alcool au volant, première cause de mortalité sur les routes. À Grenoble, lors d'un simple accident, les gendarmes découvrent un conducteur avec un taux d'alcoolémie deux fois supérieur à la limite légale. Dans le Languedoc-Roussillon, région détenant le triste record des niveaux d'ivresse les plus élevés de France, les insultes et la violence verbale sont le lot quotidien des forces de l'ordre. Face aux bolides de luxe, les gendarmes disposent désormais de l'Alpine A110, 300 chevaux capables d'atteindre 270 km/h. Dans le Var, Nicolas et Loïc interceptent des Ferrari et des Tesla lancées à près de 190 km/h. Les grands excès de vitesse ont augmenté de 12 % en 2024. Entre prévention et répression, ce documentaire révèle les coulisses d'un métier où chaque intervention peut basculer. Des images exclusives, des témoignages poignants et une immersion totale au cœur de l'action. Un éclairage nécessaire sur ces hommes et femmes qui risquent leur vie pour protéger la nôtre sur les routes de France.