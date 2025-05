Enquête d'action Drogue, squats, vols : dans les quartiers chauds de La Seyne-sur-Mer

Diffusé le 26/04/2024

Dans le Var, accolée à Toulon, La Seyne-sur-Mer est une ville en proie à une insécurité qui s’intensifie depuis plusieurs années. La vie des Seynois est rythmée par une succession de faits divers macabres : fusillades, guerre de gangs, meurtres, règlements de comptes… Face à ce climat d’insécurité, les 64 policiers municipaux, sous les ordres du brigadier-chef Franck, patrouillent dans toute la ville pour faire régner l’ordre. Les interventions des quatre brigades armées sont aussi diversifiées que périlleuses. Éric, responsable d’une des brigades, devra gérer une situation explosive entre le gérant d’un bar et une femme, à bout de nerfs, victime des nuisances et des débordements occasionnés par les clients de l’établissement souvent sous l’emprise de l’alcool. Cyril et Xavier prendront en chasse une moto-cross qui ne présente aucune immatriculation. Une course-poursuite à pleine vitesse, dans les rues de la ville, où le chauffard prendra des risques inconsidérés pour échapper aux policiers ! Cet événement n’est pas isolé : La Seyne-sur-Mer est en proie aux rodéos motorisés et au trafic de deux-roues. Les policiers découvriront un véritable cimetière de scooters au pied d’immeubles. Le trafic de stupéfiants est aussi un fléau qui ronge la ville et demande parfois la mobilisation de policiers supplémentaires. Fin mars 2022, une intervention à la Cité Berthe a permis la saisie de près de 2 kilos de cocaïne et 5 de résine de cannabis. Ces opérations sont difficiles car les policiers sont souvent pris à partie et doivent procéder à des interpellations musclées. Stéphane et son équipe rejoindront les effectifs de la Police Nationale pour une opération de démantèlement de squats abritant des trafics de drogue.