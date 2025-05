Enquête d'action Émeutes, refus d’obtempérer : gendarmes d’élite dans la région lyonnaise

Diffusé le 14/02/2025

Au sud de Lyon, les gendarmes de Givors ont un quotidien chargé. La ville et ses environs est l’un des secteurs les moins sûrs du département avec près de 25 interventions par jour en 2022. Les 28 hommes du Peloton de Surveillance et d’Intervention (PSIG) sont constamment de sortie. Au début de l’été 2023, les cités voisines des Basses Barolles et de Collonges ont subi de forts épisodes d’émeutes. Sous les coups de mortiers, les gendarmes ont sécurisé les convois de pompiers appelés pour éteindre les feux, mais aussi exfiltré des commerçants pris au piège dans leur magasin pillé. Le lieutenant Michael et son équipe prendront part à une opération de grande ampleur : 50 gendarmes seront mobilisés pour interpeller sept trafiquants de drogue surveillés depuis des mois. Le PSIG de Givors aura pour cible la tête de ce réseau mais l’opération ne se passera pas comme prévu…