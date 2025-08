Enquête d'action Forcenés, chauffards, voleurs : face-à-face violents en Loire-Atlantique !

Réputée pour sa qualité de vie et son attractivité, Nantes connaît une augmentation démographique sans précédent. La métropole a accueilli 53 000 habitants de plus entre 2014 et 2020. Une hausse de la population accompagnée d’une explosion de la délinquance. Pour répondre à la menace, la compagnie de gendarmerie de Rezé, au sud de Nantes, est dotée d’un Peloton de Surveillance et d’Intervention (PSIG) : une unité d’élite mobilisée pour des interventions musclées. À sa tête, le major Marco, gendarme chevronné. Avec ses équipes, il s’entraîne sans relâche en vue d’opérations liées à des forcenés armés. Chaque année, ces gendarmes surentraînés mettent hors d’état de nuire une dizaine de personnes prêtes à tout, mais surtout capables du pire. Le PSIG de Rezé est l'un des plus actifs de France, avec plus d’une centaine d’interpellations par an. Depuis 2020, les pharmacies sont devenues des cibles de choix pour les cambrioleurs de la région, à la recherche de médicaments et d’argent liquide. Ce phénomène mobilise les compagnies de gendarmerie locales dans des courses-poursuites. Stupéfiants, alcool, vitesse : 9 fois sur 10, les accidents sont dus à un mauvais comportement du conducteur. Sur les routes départementales, le commandant Gilles, chef de l’escadron départemental de la sécurité routière, multipliera les contrôles pour stopper les chauffards. Enfin, Nicolas, affecté à la brigade de Guérande, jolie petite ville touristique proche de l’océan, voit son activité exploser quand les beaux jours arrivent en même temps que les plaisanciers. Comme cette soirée, où il intervient dans un camping. Un jeune homme agressif menace la sécurité des vacanciers.