Enquête d'action Gendarmes contre délinquance : l'été explosif d'Argelès-sur-Mer

Diffusé le 27/06/2025

Située dans les Pyrénées-Orientales, à quelques kilomètres de la frontière espagnole, Argelès-sur-Mer est l’une des stations balnéaires les plus populaires de la côte méditerranéenne. L’été, sa population grimpe jusqu’à 120 000 habitants, 10 fois plus qu’en hiver. Pour veiller sur cette explosion démographique, les gendarmes du Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie (PSIG) veillent jour et nuit pour assurer la sécurité des vacanciers. Entre soirées chaudes, sorties de boites de nuits et fêtards alcoolisés, les esprits s’échauffent rapidement et les bagarres se multiplient. Éric, numéro 2 de l’unité de gendarmerie, et ses coéquipiers tenteront de ramener le calme lors d’interventions tendues. D’autres missions délicates mobilisent les hommes en bleu, comme les violences conjugales. Avec près de 600 cas chaque jour en France, les gendarmes font preuve de fermeté quand une victime vient d’être la cible de son ex-conjoint violent. Pour les épauler dans leur mission de prévention et de sécurisation des plages, les forces de l’ordre peuvent compter sur les secouristes, une quarantaine de nageurs-sauveteurs qui veillent à la tranquillité des vacanciers en luttant contre toutes sortes d’incivilités. Mais leur mission principale reste le secours en mer, comme ce jour, où ils sauveront de la noyade un homme ayant fait un malaise cardiaque dans l’eau. Alcool, fiesta, touristes déchaînés et imprudents… Pendant les deux mois d’été, les caméras d’Enquête d’Action ont suivi les gendarmes d’Argelès-sur-Mer.