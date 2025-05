Enquête d'action Gendarmes contre délinquants : alerte en Normandie !

Lire la vidéo

Diffusé le 09/05/2025

En Normandie, la tranquillité n'est qu'apparente. Car la délinquance s’invite à la campagne. Dans les rues paisibles de Bayeux et ses environs, les 120 gendarmes de la compagnie sont sur tous les fronts : alcool au volant, trafic de drogue, violences conjugales… Sur la route, les gendarmes tentent d’inverser la tendance car le nombre de victimes est reparti à la hausse en 2024. Chaque jour, une alerte vient perturber les patrouilles. Ce soir-là, un conducteur alcoolisé a pris la fuite après avoir pulvérisé sa voiture contre un mur. Les militaires tentent alors de retrouver sa trace dans les rues de la ville… Le trafic de stupéfiants ne touche plus seulement les grandes villes. En Normandie, les zones rurales sont touchées et les dealers de plus en plus jeunes ! Les gendarmes vont réussir un gros coup de filet sur un réseau de drogue très organisé et tenu par des mineurs. De plus en plus d’armes sont en circulation en France, de quoi donner des sueurs froides aux gendarmes. Un passionné de tir s’est retranché chez lui avec un arsenal de guerre. L’intervention peut dégénérer à tout moment… Contrôles tendus sur les routes, interpellations musclées : immersion dans le quotidien des gendarmes normands.