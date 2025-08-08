Enquête d'action Gendarmes contre délinquants : missions dangereuses dans le Nord

Diffusé le 18/10/2024

Chaque week-end à Douai dans le nord de la France, des milliers de jeunes Belges traversent la frontière pour faire la fête sans limite. Excès de drogue et d’alcool, agression, bagarre : ces fêtes, qui dégénèrent, contribuent à l’augmentation de la délinquance : +10 % en 2022. À la gendarmerie de Douai, une unité est spécialisée dans les interventions sensibles : le PSIG, le Peloton de Surveillance et d’Intervention. Régulièrement, ils sont confrontés à un fléau, les violences intrafamiliales. Des affaires qui demandent un niveau d’implication élevé et une sensibilité particulière. Félicie, une jeune gendarme de 23 ans, va vivre sa première nuit de patrouille. Entre un couple s’accusant mutuellement de violences et la disparition inquiétante d’une adolescente de 13 ans, elle devra avoir les nerfs solides. Le PSIG est souvent en première ligne pour maîtriser les individus dangereux et menaçants. Un cambrioleur aurait sévi dans tout le département avec une méthode violente : le « saucissonnage » qui consiste à ligoter les habitants d’une maison et à leur soutirer leurs biens sous la menace. Les gendarmes ont réussi à l’identifier. Son arrestation, prévue au petit matin dans un camp de gens du voyage, pourrait vite dégénérer… Dans leur lutte contre la délinquance, les gendarmes sont aussi aidés par les unités de CRS autoroutières du département. Environ 1000 km de routes qu’il faut surveiller quotidiennement avec des amateurs de vitesse toujours plus nombreux. Les policiers vont croiser la route d’un jeune conducteur porteur d’un bracelet électronique et condamné pour conduite sans permis. En seulement deux ans, il a été arrêté 5 fois pour conduite sans permis, la sanction risque d’être lourde… Sur les routes et dans les villes, embarquement avec les forces de l’ordre du Nord.