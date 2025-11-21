Enquête d'action Gendarmes contre fous du volant : tolérance zéro sur les routes d’Île-de-France (2/2)

Lire la vidéo

Diffusé le 21/11/2025

En Seine-et-Marne, les chiffres de la sécurité routière sont dans le rouge. Bilan 2024 : 71 morts et 1 410 blessés, en progression de 12 et 20 % ! Alors les gendarmes de la Brigade motorisée et leur Alpine d’interception rapide ne laissent aucun répit aux délinquants de la route. Ils ciblent en priorité la première cause de mortalité en France : les excès de vitesse. Au volant de son Alpine, le gendarme Cyril, du peloton autoroutier de Nemours, est à la poursuite d’un chauffard à plus de 180 km/h ! À 50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, le permis est immédiatement retiré. Sur le terrain, les motards de la Brigade motorisée le savent bien : une infraction en cache souvent une autre. Fabio et Gauthier arrêtent une voiture en excès de vitesse. À bord, trois jeunes hommes, dont un sans ceinture de sécurité. Et les gendarmes ne sont pas au bout de leurs surprises. Dans le coffre, plusieurs armes de chasse, transportées illégalement. Au péage de Fleury, Alexis est intrigué par un scooter circulant pleins phares. Pas de permis. Pas d'assurance. Le gendarme vérifie l’identité du conducteur… et tombe des nues : l'homme est recherché par toutes les polices du monde !