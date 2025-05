Enquête d'action Gendarmes d’Alsace : nouvelle brigade de choc face à la délinquance

Diffusé le 28/03/2025

En Alsace, les délinquants donnent du fil à retordre aux gendarmes. Alors pour lutter contre la délinquance et protéger la population, une nouvelle brigade de Gendarmerie s'est installée à Châtenois, dans le Bas-Rhin. C'est l'une des 239 nouvelles brigades prévues pour renforcer la sécurité du territoire français. Leur mission : assurer la sécurité de 25 000 habitants répartis sur 200 km² de territoire. Et dès les premiers jours, ces gendarmes sont immédiatement plongés dans le grand bain. Durant plusieurs semaines, nous avons suivi ces gendarmes dans leurs premières missions. Dans leur viseur, un gang de voleurs de métaux qui aurait dérobé 8 000 euros de marchandises. Au petit matin, les forces de l'ordre se préparent à une interpellation potentiellement risquée... Sur la route, les délinquants n'hésitent plus à se soustraire aux forces de l’ordre : 174 600 délits de fuite en 2023. En pleine nuit, un conducteur a failli faucher un piéton avant de prendre la fuite. En quelques minutes, les gendarmes sont sur place. Le maréchal des logis Alexandre découvre des jeunes choqués. Le chauffard, probablement effrayé par la perspective d'un contrôle, aurait forcé le passage malgré le choc avec un véhicule. Les gendarmes comptent bien retrouver rapidement sa trace... Les drames sur la route se multiplient notamment à cause de l'alcool au volant. Dans le Bas-Rhin, sur 500 retraits de permis en 2023, 450 étaient liés à l'alcool ou aux stupéfiants. Les gendarmes multiplient les contrôles et, parfois, la tension peut vite monter ! Kylian et sa coéquipière enquêteront pour comprendre comment une jeune femme a terminé sa course dans un champ, voiture sur le toit. Immersion au cœur d'une nouvelle brigade en Alsace, un quotidien rempli d'adrénaline !